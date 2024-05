Português Álvaro Pacheco é o novo técnico do Vasco

Pacheco, de 52 anos, deixou o comando do Vitória de Guimarães na semana passada, antes da disputa da última rodada do campeonato português 2023-24, em que seu ex-time terminou em quinto lugar.

O desempenho abaixo das expectativas deixa o Vasco na 13ª posição do campeonato, com seis pontos em seis jogos.

Com experiência em diversas equipes profissionais de seu país, o treinador terá o desafio de comandar um time que no ano passado se salvou do rebaixamento na última rodada e que começou mal a temporada.

À fraca campanha se somam problemas na diretoria. Na semana passada, a justiça brasileira retirou a 777 Partners do controle do Vasco devido a incertezas sobre a solvência financeira do fundo de investimento americano.

A 777 Partners, que comprou 70% do clube carioca em setembro de 2022, está sendo processada nos Estados Unidos por suposta fraude em um empréstimo de US$ 350 milhões (R$ 1,8 bilhão).

As suspeitas sobre problemas financeiros também preocupam outros grupos que controla ou nos quais tem participação.

O fundo americano tem investimentos no belga Standard de Liege, no espanhol Sevilla, no alemão Hertha Berlim e no italiano Genoa, entre outros.

