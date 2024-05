Nova enchente deixa dezenas de mortos no Afeganistão

Chuvas fortes causam estragos no centro do país, que ainda se recupera das inundações que mataram centenas na semana passada. Milhares de casas foram destruídas, e grandes extensões de terras agrícolas estão alagadas.Ao menos 50 pessoas morreram ao serem atingidas por uma nova enchente causada por chuvas torrenciais no centro do Afeganistão, informaram autoridades neste sábado (18/05). "Cinquenta moradores da província de Ghor foram mortos pelas enchentes na sexta-feira e vários outros estão desaparecidos", disse o porta-voz da polícia de Ghor, Abdul Rahman Badri, em comunicado. Segundo Mawlawi Abdul Hai Zaeem, chefe do departamento de informação da província, não há dados disponíveis sobre o número de feridos na tempestade. Ele informou que ao menos 2 mil casas foram destruídas, 4 mil foram parcialmente danificadas, 2 mil lojas ficaram submersas, e centenas de hectares de terras agrícolas foram destruídas na capital da província, Feroz-Koh. Além disso, várias estradas importantes permanecem bloqueadas devido às inundações. Segunda catástrofe em uma semana O Afeganistão ainda está se recuperando do impacto das cheias repentinas que atingiram a província de Baghlan, no norte, na semana passada. Ao menos 315 pessoas morreram e mais de 1.600 ficaram feridas, disseram as autoridades no último domingo. Os sobreviventes ficaram sem casa, sem terra e sem fonte de subsistência, disse a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Dos mais de 40 milhões de afegãos, 80% dependem da agricultura para sua sobrevivência. Um helicóptero da Força Aérea afegã caiu na quarta-feira devido a "problemas técnicos" durante uma tentativa de recuperar os corpos de vítimas que caíram num rio na província de Ghor. Ao menos um morreu e outros 12 ficaram feridos no acidente, disse o Ministério da Defesa do país. O Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo e mais vulneráveis às mudanças climáticas – mas também um dos menos preparados para suas consequências, segundo cientistas. O país enfrenta uma escassez de fundos de ajuda depois que os talibãs tomaram o poder em 2021, logo após as forças estrangeiras se retirarem do país. Praticamente nenhuma região afegã foi poupada de eventos climáticos: desde meados de abril, cheias e inundações já causaram numerosas mortes em dez províncias, além de destruir milhares de casas e submergir muitas terras agrícolas. ek (AFP, Reuters)