No México, um grito de ajuda pela morte de macacos devido ao calor

Dezenas destes animais morreram no sul do México,provavelmente devido às altas temperaturas.

A voz do Dr. Víctor Morato falha ao lembrar como um grupo de bugios estendeu a mão para ele em busca de ajuda.

Morato explica que vários macacos ainda estão em estado delicado, pois caem de árvores de 15 a 20 metros de altura ao desmaiarem. Vários deles chegaram à clínica com temperatura corporal de 43 graus Celsius.

"Fiquei com um nó na garganta", disse o especialista à AFP em seu consultório. Há dias soltaram quatro exemplares em seu habitat e outros quatro ainda estão hospitalizados, incluindo um que Morato carinhosamente chama de "Barnabé", o caso mais grave de todos, que mal consegue manter os olhos abertos.

"Estamos lutando para salvar aqueles que nos restam para que possamos libertá-los, mas é importante conscientizarmos que eles são semelhantes a nós", afirma.

- Quase 50 graus -

O Ministério do Meio Ambiente está investigando a morte, sendo as altas temperaturas que assolam grande parte do país a causa mais provável.

Além da insolação e da desidratação, o ministério estuda outras hipóteses como a desnutrição ou a fumigação das plantações com pesticidas.

As mortes se espalharam para o estado de Chiapas (sul).

Os bugios são quase imperceptíveis entre a densa folhagem da selva de Comalcalco.

Por isso, o grito característico de um deles dá alívio a Leonardo Sánchez, um dos voluntários que reúne água e frutas para ajudar os animais em uma fazenda produtora de cacau.