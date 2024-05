Nicarágua dissolve os Comitês de Defesa Sandinista

O governo da Nicarágua dissolveu, nesta terça-feira, os Comitês de Defesa Sandinista, organizações de vigilância regionais, criadas depois da revolução de 1979, que perderam força nas últimas décadas.

O Comitê de Defesa Sandinista (CDS), com personalidade jurídica desde 1990, pediu sua própria dissolução "por não contar com fundos suficientes", indicou o Ministério do Interior em uma resolução publicada no La Gaceta, o Diário Oficial do país.

A organização era a sucessora do CDS criado durante o governo revolucionário sandinista (1979-1990) para trabalhos de vigilância nos bairros e territórios, em momentos em que os Estados Unidos apoiavam os rebeldes armados "contras" que visavam derrubar o Sandinismo.