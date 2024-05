Milei vai cantar em show para apresentar seu novo livro

"O presidente Milei vai participar de um espetáculo no qual ele próprio vai cantar", disse Manuel Adorni.

O evento, disse o porta-voz, terá várias partes: primeiro Milei se dirigirá ao público em um púlpito, depois conversará com o deputado aliado do partido no poder José Luis Espert e por último estrelará um show musical.

Adorni não anunciou quantas músicas ele vai cantar e nem quais serão.

A apresentação do livro, que estava marcada para 12 de maio na Feira do Livro de Buenos Aires, foi adiada após divergências entre o governo e a organização do tradicional evento.