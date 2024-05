Lei de anistia dos independentistas catalães será aprovada em 30 de maio

No entanto, muitos de seus colegas que fizeram parte do governo acabaram presos, condenados e, posteriormente, soltos pelo governo de Pedro Sánchez.

Mesmo procurado pela justiça espanhola, Puigdemont conseguiu de Sánchez a promessa de uma anistia para si e outros 400 correligionários, em troca do apoio indispensável de seu partido para que os socialistas se mantivessem no poder após as eleições de julho de 2023, nas quais ficaram em segundo lugar, atrás do PP.

A proposta, qualificada por Sánchez de um "passo corajoso e necessário para o reencontro", foi aprovada em primeira instância pelos deputados no dia 14 de março.

al/mb/ln/mvv