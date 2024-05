Israel anuncia revogação de corte do sinal ao vivo da AP em Gaza

Israel anunciou, nesta terça-feira (21), a revogação de sua decisão de cortar o sinal ao vivo em Gaza da agência de notícias americana The Associated Press, depois que a Casa Branca pediu o seu restabelecimento.

"Ordenei agora anular a decisão e a devolução do equipamento à agência AP", declarou o ministro das Comunicações israelense, Shlomo Karhi, acrescentando que o Ministério da Defesa "deseja examinar o assunto da retransmissão [...] em relação com o risco" para as tropas israelenses que operam no território palestino na guerra contra o Hamas.

