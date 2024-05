Ex-advogado de Trump rejeita acusações de fraude eleitoral no Arizona

Rudy Giuliani, o ex-advogado pessoal de Donald Trump acusado de fazer parte de um plano para reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos a favor do republicano, rechaçou, nesta terça-feira (21), as acusações contra si em uma audiência judicial no Arizona.

Giuliani, de 79 anos, compareceu virtualmente perante a Justiça de Phoenix responsável pelo caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-prefeito de Nova York é acusado de difundir informação falsa alegando que houve irregularidades na votação de 2020 no Arizona, um campo de batalha-chave nas eleições americanas, e de pressionar as autoridades para mudar o resultado que deu a presidência ao democrata Joe Biden.