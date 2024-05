EUA pressionam Israel a reverter decisão de apreender equipamentos da 'Associated Press'

"A Associated Press condena nos termos mais veementes as ações do governo israelense para desligar nossa transmissão ao vivo de longa data que mostrava uma visão de Gaza e apreender equipamentos AP", disse Lauren Easton, vice-presidente de comunicações corporativas da agência de notícias. "A paralisação não se baseou no conteúdo do feed, mas sim no uso abusivo por parte do governo israelense da nova lei de radiodifusão estrangeira do país. Apelamos às autoridades israelitas para que devolvam o nosso equipamento e nos permitam restabelecer imediatamente a nossa transmissão em direto, para que possamos continuar a fornecer este importante jornalismo visual a milhares de meios de comunicação em todo o mundo." Fonte: Associated Press.