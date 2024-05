Espanha e Argentina aprofundam crise diplomática

"A Argentina continuará sem embaixadora", sublinhou Albares, que disse que as acusações de Milei em Madri contra a esposa do presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, a quem chamou de "corrupto", representam um "caso único na história das relações internacionais".

A crise diplomática entre Espanha e Argentina, devido às críticas de Javier Milei ao presidente do governo espanhol e à sua esposa, aprofundou-se nesta terça-feira (21) com a retirada definitiva da embaixadora espanhola em Buenos Aires, considerada um "absurdo" pelo presidente argentino.

O presidente já havia aumentado o tom ao retornar à Argentina após sua visita à Espanha, onde não se encontrou nem com Pedro Sánchez nem com o rei, quando em entrevista ao canal TN chamou o chefe do governo espanhol de "covarde" e descartou dar desculpas . "Não vou me desculpar em nenhuma circunstância", declarou Milei.

"Fui atacado", disse ele, garantindo que os responsáveis do governo espanhol o chamaram de "xenófobo, racista, de extrema direita (...) negacionista da ciência, misógino".

- "Defender a dignidade" -

O conflito diplomático eclodiu no domingo, quando Milei se referiu à mulher de Sánchez, Begoña Gómez, como uma "mulher corrupta", durante uma reunião em Madri de líderes da extrema direita organizada pelo partido espanhol Vox.

No final de abril, um juiz espanhol abriu uma investigação preliminar contra Gómez por suspeitas de tráfico de influência e corrupção. O Ministério Público, entretanto, solicitou que o caso fosse arquivado logo em seguida.

Poucas horas depois, Madri convocou sua embaixadora para pedir uma retratação de Milei, solicitação que Pedro Sánchez reforçou na segunda-feira, afirmando que "entre governos os afetos são livres, mas o respeito é irrenunciável".

"Não temos vontade nem interesse em qualquer escalada (...) mas é obrigação do governo defender a dignidade e a soberania das instituições espanholas", destacou Albares.