Dez corpos encontrados na cidade mexicana de Acapulco, seis deles perto de um mercado

Dez corpos foram encontrados em diferentes pontos do porto mexicano de Acapulco (sul), alvo da violência do crime organizado, informou a Secretaria de Segurança Pública local.

Posteriormente, as autoridades encontraram os cadáveres de três homens e três feridos após tiroteios ocorridos no bairro Emiliano Zapata, indicou o relatório da secretaria.

O corpo baleado de outro homem foi encontrado pelas autoridades na Avenida Costera, na zona turística de Acapulco, acrescentaram as autoridades.

Acapulco, com costa no Pacífico, faz parte do estado de Guerrero, um dos mais afetados pela atividade dos cartéis do narcotráfico.