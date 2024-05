Cresce tensão diplomática entre governos de Espanha e Argentina

Em meio à crise, Milei ratificou, nesta terça-feira (21), que voltará a viajar a Madri, onde receberá um prêmio do instituto liberal em 21 de junho. "Veremos se seu grande complexo de inferioridade lhe permite que os liberais espanhóis me premiem pessoalmente", escreveu na rede X.

A crise diplomática entre Argentina e Espanha se aprofundou com a decisão do governo de Pedro Sánchez de retirar em definitivo a embaixadora de Madri em Buenos Aires, uma medida que o presidente argentino, Javier Milei, anunciou que não reproduzirá por considerá-la "um absurdo próprio de um socialista arrogante".

Durante uma coletiva de imprensa, o ministro de Assuntos Exteriores espanhol, José Manuel Albares, anunciou, nesta terça, a retirada da embaixadora em Buenos Aires, que tinha sido chamada a consultas no domingo.

"Isso mancha a imagem internacional da Espanha e [evidencia] o quão arrogantes eles são, acreditam que são o Estado e que ninguém pode lhes dizer nada", disse Milei, descartando que a Argentina aplique a reciprocidade.

O presidente já havia elevado o tom ao retornar à Argentina após sua visita à Espanha, onde não se encontrou nem com Pedro Sánchez, nem com o rei, quando em entrevista ao canal TN chamou o chefe do governo espanhol de "covarde".

A chanceler argentina, Diana Mondino, tentou baixar o tom, definindo a situação como "uma anedota", assegurando que "não deveria ser algo que afete" o vínculo bilateral.

No entanto, no Congresso argentino, o bloco dos deputados aliados ao governo Hacemos Coalición Federal (direita) exigiu "mesura e temperança" do presidente Milei.

"Em apenas cinco meses, gerou crises diplomáticas constantes por seu viés ideológico, por seu fanatismo intolerante a alguns ideais", afirmaram os legisladores, referindo-se aos atritos com a Colômbia e o México.

- Governo isolado? -

"Esta crise diplomática entre Argentina e Espanha não tem antecedentes", acusou o ex-chanceler argentino argentino Santiago Cafiero. "E este tipo de atitude de um governo o isola".