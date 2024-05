Conta da rede social de Trump menciona "Reich unificado" se o republicano ganhar as eleições

Um vídeo publicado pela conta da Truth Social, a rede social de Donald Trump, mostra manchetes hipotéticas que falam de um "Reich unificado" se o ex-presidente republicano vencer as eleições presidenciais de 2024, expressão que gerou duras críticas por parte do comitê de campanha do seu rival, o presidente democrata Joe Bide.

"O que acontecerá depois que Donald Trump vencer? O que vem a seguir para os Estados Unidos?", pergunta o clipe de 30 segundos.

Em meio a uma série de manchetes fictícias abordando a suposta prosperidade americana, como "Boom Econômico!" e "A fronteira está fechada", também é mencionada "a criação de um Reich unificado".