Comunicado do Business Wire :TruBit

Pagamentos transfronteiriços e transferências internacionais representam um fenômeno global que impacta significativamente a economia e o bem-estar de milhões de pessoas em todo o mundo. Em 2023, segundo dados do Banco Mundial, o volume de remessas formais para a América Latina alcançou $156 bilhões. No entanto, embora as transferências internacionais sejam vitais para a região, elas enfrentam grandes desafios, como altas taxas, falta de infraestrutura digital e regulamentações restritivas. Esses problemas reduzem a eficiência e a segurança das transferências, criando uma necessidade crítica de inovações tecnológicas que simplifiquem e reduzam o custo do processo. Como resultado, a TruBit, o ecossistema de ativos virtuais mais abrangente da região, desenvolveu o TruBit Business, uma solução financeira especificamente projetada para facilitar pagamentos transfronteiriços na América Latina. Essa iniciativa promete revolucionar o mercado, oferecendo ferramentas para indivíduos e negócios, focando em conformidade regulatória, segurança e transparência.

"Estamos muito animados para lançar publicamente esta nova solução. Este serviço não só amplia nosso portfólio de produtos, mas também reforça nosso compromisso com a inovação e apoio ao crescimento da América Latina", afirma Hongyi Tang, Gerente Regional da LATAM para TruBit. "Com esta ferramenta, os pagamentos transfronteiriços podem ser gerenciados de maneira mais eficiente, aproveitando a tecnologia blockchain e eliminando muitas das barreiras tradicionais enfrentadas pelos pagamentos internacionais", enfatiza Tang. Lançado no último trimestre de 2023, o TruBit Business já está disponível para todas as empresas e indivíduos que necessitam de soluções globais de pagamento. A plataforma processa mais de $100 milhões mensais, com destinos financeiros chave incluindo o corredor Ásia-Pacífico, México, Brasil, Argentina, Colômbia e Estados Unidos. Com este lançamento, a TruBit não só busca fortalecer sua posição no mercado latino-americano, mas também contribuir para o desenvolvimento econômico da região facilitando o comércio e o investimento através das fronteiras, uma vez que é uma solução global onde o mercado supera $439 bilhões de dólares segundo cifras do estudo "O Futuro das Remessas na América Latina" da Mastercard.

"O TruBit Business se posiciona como uma peça chave na nova economia, oferecendo uma alternativa segura que promete expandir as oportunidades econômicas na América Latina com uma visão globalmente integradora. A disrupção dos ativos virtuais marca uma mudança significativa nos pagamentos transfronteiriços, promovendo maior eficiência, redução de custos e maior inclusão financeira", conclui Tang. Sobre TruBit Um ecossistema de criptomoedas para todas as suas necessidades. A TruBit simplifica a entrada no mercado de criptomoedas para entusiastas e usuários ao oferecer uma carteira sem complicações, TruBit, e uma exchange completa, TruBit Pro. Com subsidiárias no México, Brasil, Argentina e Colômbia, a TruBit se compromete a oferecer serviços de criptomoedas mais convenientes, seguros e completos para todos os usuários latino-americanos. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240520841868/pt/