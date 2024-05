Comunicado do Business Wire :SSA Marine

"É uma honra me juntar à SSA Marine e assumir este novo cargo", disse Gauthier, presidente da Divisão Global de Contêineres da SSA Marine. "A SSA Marine é líder mundial em gestão de terminais de contêineres, estiva e desenvolvimento de terminais. Tenho gostado de conhecer sua incrível equipe e estou ansioso para colaborar com eles e nossos clientes para alcançar novos níveis de eficiência e crescimento."

"Estou encantado por ter o Nicolas se juntando à SSA Marine como presidente de nossa Divisão Global de Contêineres", disse Ostergaard, CEO da Carrix. "A experiência de Nicolas em liderar, expandir e integrar operações de terminais marítimos ao redor do mundo o tornou a escolha ideal. Sua capacidade de promover segurança, eficácia operacional e redução de emissões será de grande benefício para nossos funcionários, clientes e parceiros. Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com Nicolas durante nosso próximo capítulo de crescimento."

A SSA Marine está entre as principais operadoras independentes e privadas de terminais marítimos do mundo, com atividades em mais de 250 terminais e pátios ferroviários nos EUA, Canadá, México, América Central, América do Sul e Ásia. Sua subsidiária, a Tideworks Technology, oferece soluções tecnológicas inovadoras para o setor de transportes. Fundada em 1949, a empresa tem expandido continuamente sua presença global, sempre priorizando os interesses dos clientes, e atualmente emprega mais de 19.000 pessoas globalmente.

