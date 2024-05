Comunicado do Business Wire :QPS Holdings, LLC

A QPS, uma organização de pesquisa por contrato (CRO - contract research organization), continua a expandir e a alinhar suas capacidades pré-clínicas, de bioanálise e clínicas de serviço completo com a evolução da demanda por ensaios clínicos. Hoje, a QPS anunciou a expansão de seus recursos de ensaios clínicos de Fase I em Miami, Flórida, para apoiar as necessidades crescentes dos patrocinadores. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240521104717/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine New, state of the art, clinical trial unit at QPS Miami in South Miami, Florida USA. (Photo: Business Wire)

A QPS anuncia a inauguração de sua mais nova unidade de ensaios clínicos em Miami, Flórida. Esta nova unidade de 21 leitos complementará a unidade existente de ensaios clínicos de 85 leitos que atende atualmente a comunidade biotecnológica e farmacêutica. Com esta nova capacidade, a QPS está preparada para acomodar a procura cada vez maior de ensaios sobre a obesidade, bem como para continuar a apoiar estudos complexos de fase inicial em populações especiais. A QPS tem vasta experiência em alergias, asma, terapia celular e genética, SNC, DPOC, diabetes, idosos, oncologia, pediatria, artrite reumatoide, vacinas, saúde da mulher e muitas outras áreas terapêuticas. "Expandimos as nossas capacidades de ensaios clínicos de Fase I para melhor servir as centenas de empresas que desenvolvem potenciais novos medicamentos relacionados com a obesidade. Concluímos mais de 1.500 ensaios clínicos de Fase I-IV para candidatos a medicamentos e esta expansão nos permitirá apoiar exponencialmente mais patrocinadores à medida que avançam com compostos através de prova de conceito e ensaios First-in-Human até o ponto de indicação de candidatos", disse Benjamin Chien, presidente, presidente e CEO, QPS Holdings, LLC. "Nosso pipeline está repleto de patrocinadores que precisam desse nível de apoio. O número de estudos First-in-Human está aumentando rapidamente e há poucos locais em todo o país que podem conduzi-los", disse José Marcos, vice-presidente de operações clínicas da QPS Miami. "A QPS é conhecida por seu sucesso em estudos First-in-Human. Somos excelentes em ensaios de Fase I complexos e com populações especiais, e nossas taxas de inscrição e conclusão estão entre as melhores do setor."

Com a expansão, é requerido um foco maior na qualidade. "Para garantir que a qualidade dos nossos ensaios clínicos seja mantida, a QPS contratou um investigador principal adicional em tempo integral para garantir o envolvimento médico dedicado em todas as fases dos nossos ensaios", disse Chien. "Agora temos cinco investigadores principais em tempo integral e uma rede de mais de 25 investigadores médicos de subespecialidade certificados para apoiar o aumento do volume de estudos em nosso pipeline." Wendy Marquina, MD, médica certificada pelo American Board of Obesity Medicine, juntou-se à QPS como investigadora principal dedicada aos ensaios de Fase I. Ela traz para a QPS a Certificação do Conselho em Obesidade, bem como experiência em medicina interna e saúde da mulher. Desde a descoberta dos efeitos anti-obesidade dos inibidores de GLP1 e GIP, o número de ensaios clínicos relacionados com a obesidade aumentou dramaticamente. Mais de 2.300 estudos clínicos relacionados à obesidade estão listados como em andamento no Clinical Trials.gov, e o número está aumentando à medida que mais empresas se unem ao esforço para combater esta doença grave e suas comorbidades relacionadas. "EstiMamos que essa demanda por estudos relacionados à obesidade continue", disse Marquina. "Os ensaios sobre obesidade são especializados e únicos. E são muito procurados, especialmente por empresas que pretendem encontrar uma solução eficaz para esta doença debilitante. O caminho até agora está repleto de falhas neste espaço, por isso há um verdadeiro entusiasmo na comunidade médica de que poderá finalmente haver um caminho para ajudar estes pacientes." Apoiando esta expansão em Miami, a QPS co-localizou seus serviços de laboratório especializado em sua unidade clínica com sede em Miami. "No mercado você encontra CROs que oferecem serviços clínicos e depois laboratórios especializados. Na QPS, agora temos uma combinação única de serviços clínicos e um laboratório especializado reunidos sob o mesmo teto", disse Chien. "Isso é importante porque muitos dos nossos estudos exigem que as amostras de laboratório sejam processadas rapidamente, em menos de oito horas. Isso só é possível co-localizando o centro clínico e o laboratório especializado." Com esta instalação recentemente ampliada e liderança adicional especializada em obesidade, a QPS está satisfazendo a necessidade de agilidade, flexibilidade e velocidade na comunidade global de desenvolvimento de medicamentos, com foco em atender às necessidades da indústria biotecnológica e farmacêutica para apoiar o desenvolvimento global de medicamentos a partir de necessidades pré-clínicas até a pós-comercialização. SOBRE A QPS HOLDINGS, LLC

A QPS é uma organização de pesquisa contratual (CRO) conforme GLP/GCP, que oferece o mais alto nível de serviços de descoberta, pré-clínicos e clínicos de desenvolvimento de medicamentos. Desde 1995, ela expandiu rapidamente de uma oficina de bioanálise para uma ORPC de serviço completo, com mais de 1,2 mil profissionais nos EUA, Europa e Ásia. Hoje em dia, a QPS oferece serviços expandidos de P&D com contratos farmacêuticos, com especialização especial em farmacologia, DMPK, toxicologia, bioanálise, medicina translacional, ensaios clínicos e serviços de pesquisa clínica. Líder premiada com foco em bioanálise e ensaios clínicos, a QPS é conhecida por padrões de qualidade comprovados, conhecimento técnico, abordagem flexível à pesquisa, satisfação do cliente, laboratórios prontos para uso e instalações clínicas. A QPS mantém seu compromisso de oferecer qualidade superior, desempenho qualificado e serviço confiável aos seus valiosos clientes. Para mais informações, acesse www.qps.com ou envie um e-mail para [email protected].