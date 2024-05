Comunicado do Business Wire :Lenovo

Hoje, a Lenovo? lançou o Lenovo Yoga? Slim 7x e o Lenovo ThinkPad? T14s Gen 6, seus primeiros PCs Copilot+ de próxima geração equipados com Snapdragon® X Elite. À medida que o setor de PCs entra em uma nova fase da era da inteligência artificial, a Lenovo está preparada para oferecer novos níveis de personalização na computação pessoal em todo o seu portfólio de PCs. Tendo processamento inteligente local de tarefas com base em software e maior produtividade, criatividade e segurança, estes PCs Copilot+ se combinam para oferecer uma experiência totalmente nova na interação com o PC. A Lenovo está expandindo seu já abrangente portfólio de dispositivos, software e serviços otimizados prontos para IA com dois novos laptops para clientes e usuários corporativos: o Lenovo Yoga Slim 7x e o Lenovo ThinkPad T14s Gen 6. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240520195644/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 (Photo: Business Wire)

Impulsionado pelo novo processador Snapdragon X Elite da Qualcomm Technologies, apresentando a CPU Qualcomm Oryon? de 12 núcleos, a GPU Qualcomm Adreno ? e a NPU (unidade de processamento neural) Qualcomm Hexagon? dedicada, os novos laptops oferecem desempenho líder de PC por watt1 com a IA para NPU mais rápida até o momento, processando até 45 trilhões de operações por segundo (TOPS). Com as mais recentes melhorias da Microsoft e do Copilot+, os usuários agora podem acessar os recursos do Large Language Model (LLM) mesmo quando estiverem off-line, os quais oferecem produtividade e criatividade contínuas. Os mais recentes laptops Lenovo permitem que os usuários aproveitem a extensa base de conhecimento do Copilot+, que os capacita a explorar infinitas possibilidades criativas. Ao aproveitar a IA generativa e a aprendizagem automática, o Copilot+ auxilia a compor textos atraentes, criar recursos visuais envolventes e simplificar tarefas comuns de produtividade. Com a capacidade de trabalhar off-line com a mesma fluidez que online, o Yoga Slim 7x e o ThinkPad T14s Gen 6 definem novos padrões em inovação de IA para PC, prometendo uma experiência de usuário futurística e simplificada aos usuários finais. "À medida que entramos no início da era IA para PC, um ponto de inflexão no mercado que ocorre uma vez a cada 30 anos, temos orgulho de oferecer um dos mais amplos portfólios de dispositivos prontos para IA, soluções habilitadas por IA e experiências otimizadas por IA para clientes ao redor do mundo, levando IA a todos", disse Luca Rossi, Presidente do Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo. "O Lenovo Yoga Slim 7x e o ThinkPad T14s Gen 6 são os mais novos membros do portfólio de dispositivos da Lenovo que aproveitam o novo poder da IA, incluindo bateria com duração de vários dias e processamento mais rápido e seguro com base no cliente, que proporciona aos usuários o que há de mais moderno em personalização e controle, liberando seu potencial ilimitado de expressão criativa e produtividade incomparável." "A sinergia entre a Lenovo e a Microsoft é uma prova de nossa visão compartilhada de inovação e excelência. Nossa parceria tem sido essencial para exceder os limites do que é possível, fornecendo tecnologia de ponta, o que capacita pessoas e organizações a conquistar mais. Com a introdução dos PCs Copilot+, Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6 da Lenovo, estamos definindo um novo padrão para a melhoria da computação por IA, ao propiciar experiências incomparáveis que são ao mesmo tempo intuitivas e transformadoras. O compromisso da Lenovo com a qualidade, combinado com a capacidade de IA da Microsoft, garante que nossos clientes tenham acesso às soluções mais avançadas e confiáveis do mercado",declarou Mark Linton, Vice-Presidente de Vendas de Parceiros de Dispositivos na Microsoft Corp.

Lenovo Yoga Slim 7x - O Modo Mais Inteligente de Criar Com o Lenovo Yoga Slim 7x impulsionado por IA, os criadores podem gastar menos tempo editando, representando graficamente e processando, e mais tempo criando, não importa onde estejam. A Hexagon NPU no processador Snapdragon X Elite da Lenovo Yoga Slim 7x fornece aos criadores acesso integrado a recursos como conversão de texto em imagem, funcionalidades avançadas de edição de fotos e vídeos, criação de texto e feedback de edição, bem como muitos outros recursos, que liberam tempo melhor gasto para idealizar novos empreendimentos criativos. Experiências mais inteligentes adicionais de usuários incluem câmera avançada, além de qualidade e funcionalidade de chamadas, áudio de alta definição sem perdas, transmissão digital 4K, conectividade mais rápida de Internet e segurança aperfeiçoada. Isto significa que, embora o Lenovo Yoga Slim 7x possa lidar com tarefas complexas em alta velocidade, também é extremamente eficiente em termos de consumo de energia quando as cargas de processamento diminuem, o que se traduz na vida útil da bateria de vários dias2 com 70 Wh, de modo que as ideias nunca parem de fluir. O Lenovo AI Core também funciona em conjunto com o processador Snapdragon X Elite para determinar de modo inteligente o cenário exato do usuário, ao ajustar dinamicamente a potência e a eficiência, dependendo da tarefa em questão. Isto significa acesso a recursos poderosos habilitados por IA em um dispositivo portátil e fino, pronto para ser utilizado quando e onde a criatividade surgir. Iniciando com apenas 2,82 lb (1,28 kg) e uma espessura de 0,50" (12,9 mm), o Lenovo Yoga Slim 7x é tão portátil quanto poderoso. As criações feitas no Lenovo Yoga Slim 7x ganham vida na vívida tela tátil PureSight OLED de 14,5" 16:10 3K 90Hz 1000nits de brilho máximo do dispositivo, com o suporte para gama de cores 100% sRGB e P3 bem como suporte TÜV Rheinland Low Blue Light. O FHD MIPI IR Webcam significa imagens mais nítidas em chamadas com vídeo, possuindo quatro microfones Voice ID para conversas mais claras. O áudio também soa com clareza realista graças ao sistema de som superior com quatro alto-falantes Lenovo Premium Suite. O teclado Premium Suite possui deslocamento de teclas de 1,5 mm em cada tecla parabólica. A adição do novo revestimento Yoga com propriedades antigordura mais duradouras aperfeiçoa a sensação e o conforto da digitação, enquanto o painel tátil de até 135 x 80 mm significa mais precisão em movimento. O Lenovo Yoga Slim 7x também é eficiente em termos de recursos em seu design e embalagem, sem plástico no material de embalagem. O dispositivo vem em caixas feitas de papel certificado FSC? e outros materiais controlados3 e utiliza polpa de papel prensada a seco como amortecimento, sendo a bolsa do sistema incluída feita de fibra de bambu rapidamente renovável. A Lenovo também oferece um serviço de compensação de CO2 que permite aos usuários ajudar a compensar as emissões estimadas de CO2 associadas a seu dispositivo ao longo de seu ciclo de vida médio, comprando créditos de compensação para apoiar projetos verificados de CDM, Gold Standard®, Climate Action Reserve e ações climáticas das Nações Unidas destinados a ajudar a reduzir o CO2 emitido na atmosfera. O Yoga Slim 7x também qualifica serviço para o Lenovo Premium Care, o serviço de suporte avançado que oferece assistência personalizada de hardware e software por técnicos especializados com reparos rápidos quando necessário.4 ThinkPad T14s Gen 6 Criado para Empresas

O ThinkPad T14s Gen 6 é o primeiro PC Copilot+ comercial de próxima geração da Lenovo e marca um salto significativo no domínio dos PCs impulsionados por IA para uso comercial. Com um processador Snapdragon X Elite avançado integrado, equipado com uma GPU Adreno integrada e mecanismo de IA no dispositivo, o ThinkPad T14s Gen 6 promete uma experiência de usuário superior que define um novo padrão de desempenho e eficiência para laptops empresariais com Windows. A NPU integrada de 45 TOPS oferece recursos supremos de IA no dispositivo, com foco em aumentar a produtividade e facilitar processos de criação contínuos. O Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 permite aos usuários explorar infinitas possibilidades criativas com novas ferramentas criativas. O Copilot+ auxilia a simplificar tarefas comuns de produtividade através do poder da IA generativa e da aprendizagem automática, e com integração perfeita entre aplicativos do Microsoft 3655, a eficiência do trabalho se torna semelhante a ter um assistente personalizado com tecnologia de IA ao alcance do usuário. Equipado com até 64 GB de memória LPDDR5x de alta velocidade6 e acomodado em um elegante formato ultrafino de 14" com molduras estreitas, o ThinkPad T14s Gen 6 irradia sofisticação profissional. Os usuários irão experimentar uma excelente combinação de vídeo com a conveniente barra de comunicação que aloja uma câmera FHD+IR MIPI com um obturador de câmera físico para privacidade. Os usuários podem permanecer conectados com Wi-Fi 7 e recursos opcionais 5G sub 66, o que garante conectividade constante onde quer que estejam, podendo se beneficiar de uma bateria de 58Wh para aproveitar a vida útil da bateria por vários dias2 usando o painel de exibição mais eficiente com baixo consumo de energia. Windows no Snapdragon para Empresas