Comunicado do Business Wire :GIGABYTE Technology

A GIGABYTE Technology, líder em inovação de TI, está na vanguarda do avanço das indústrias globais por meio de sistemas de computação em nuvem e IA, aprimorando as experiências do usuário por meio da inovação de hardware. Na COMPUTEX 2024, a GIGABYTE revela produtos inovadores prontos para definir a era da IA.

Com base no sucesso do ano passado, a GIGABYTE procura solidificar sua liderança em IA com o tema "ACCEVOLUTION", refletindo a crescente demanda por computação e a capacidade da GIGABYTE de "acelerar a próxima evolução". Com sua maior presença na COMPUTEX, o estande da GIGABYTE se destaca como a maior exposição de uma única marca. Apresentando uma ampla gama de produtos, soluções e aplicativos alinhados com a tendência de IA, a GIGABYTE cobre as principais tendências tecnológicas, incluindo computação de IA, conectividade avançada, mobilidade futura, realidade imersiva, sustentabilidade e inovação.

Os notáveis avanços da GIGABYTE no desenvolvimento de servidores de IA nos últimos anos têm atraído atenção generalizada, já que a GIGABYTE apresentou o G593-SD0, o primeiro e único servidor de IA 5U do mundo certificado pela NVIDIA a suportar eficientemente o HGX? H100 8 x SXM5. A GIGABYTE expande ainda mais sua linha de servidores super AI com servidores AI baseados em ARM que apresentam o superchip Grace Hopper? de próxima geração, e servidores AI que suportam os superchips de próxima geração MI300X GPU e MI300A APU da AMD. Este ano, além da GPU H200 atualizada, com a NVIDIA revelando a arquitetura Blackwell, a GIGABYTE apresentará antes do previsto em seu estande os mais recentes servidores de alta densidade compatíveis com GPUs como B100 e B200. A tão esperada GB200 também será demonstrada em um gabinete com resfriamento a líquido como GB200 NVL72, atuando como uma GPU massiva que pode atingir 30 vezes o desempenho de inferência da mesma quantidade de GPUs H100. Isso permite que os visitantes não apenas testemunhem essas inovações em primeira mão, mas também se envolvam em discussões com profissionais sobre o futuro do desenvolvimento da IA e da implantação da computação.

À medida que a IA se torna ubíqua, a demanda por computação aumenta acentuadamente em grandes centros de dados e startups de IA. Na COMPUTEX deste ano, a GIGABYTE apresenta o GIGA POD, uma solução escalável de integração de rack, projetada para atender a implantações de nível de centro de dados. Além de mostrar a integração abrangente de hardware e software do GIGA POD e ambientes de otimização de treinamento de IA, demonstrações no local destacarão sua liderança de desempenho e flexibilidade de implantação.