Comunicado do Business Wire :AstraZeneca

A AstraZeneca manterá seu comprometimento estratégico com P&D ao mesmo tempo que focará na produtividade em toda a empresa, impulsionando a alavancagem operacional e possibilitando alcançar a meta com uma margem operacional Central por volta dos 35% até 2026. Após 2026, a margem operacional Central será influenciada pela evolução do portfólio, e a empresa focará na faixa por volta de 35%, pelo menos.

Hoje, a AstraZeneca revelou sua meta audaciosa de gerar $80 bilhões em receita total até 2030, um aumento de $45,8 bilhões em 2023. Isso será alcançado através de crescimento significante no portfólio existente de oncologia, biofarmacêutica e doenças raras, e por meio do lançamento de 20 novos medicamentos esperados antes do final da década. Para impulsionar o crescimento sustentado para além de 2030, a empresa continuará investindo em novas tecnologias e plataformas transformadoras que transformarão o futuro da medicina.

À medida que continua crescendo em todas as áreas terapêuticas, a AstraZeneca seguirá dissociando suas emissões de carbono do seu aumento em receita. A empresa já reduziu suas emissões de gases de efeito estufa (escopos 1 e 2) em 68% com relação à sua linha de base de 2015 e aumentou a receita total em 85% no mesmo período. Até 2026, a empresa terá emissões zero de carbono para os escopos 1 e 2, e até 2030 cortará pela metade suas emissões de escopo 3, rumo à zero líquido com base na ciência até 2045, até o mais tardar.

Estamos planejando lançar 20 novos medicamentos até 2030, muitos com o potencial de gerar mais de $5 bilhões em receitas para o ano de produção. A amplitude do nosso portfólio, junto com investimento contínuo em inovação, suporta o crescimento sustentado muito depois do fim da década".

As ambições, previsões e metas da AstraZeneca neste anúncio (as "Declarações das ambições financeiras") são derivadas dos planos mais recentes de médio e longo prazo da AstraZeneca ajustados ao risco, ajustados à evolução do negócio desde que tais planos foram finalizados. As Declarações das ambições financeiras se baseiam nas projeções da gerência ajustadas ao risco para medicamentos individuais e ensaios clínicos individuais. As estimativas para essas probabilidades se baseiam em dados de todo o setor para ensaios clínicos relevantes no setor farmacêutico em um estágio similar de desenvolvimento ajustado para a perspectiva da gerência sobre o perfil de risco do ativo específico. O potencial de receita para o ano de produção (peak year revenue, PYR) para os medicamentos individuais mencionados neste anúncio são a receita total máxima estimada a ser reconhecida pela AstraZeneca em um único ano-calendário, durante o ciclo de vida do medicamento, e é baseado nas mais recentes estimativas de previsão da gerência, não ajustadas ao risco. As estimativas se baseiam nas metodologias de previsão habituais usadas no setor farmacêutico. A receita para o ano de produção pode ocorrer em anos diferentes para cada nova entidade molecular (NME) dependendo dos resultados dos ensaios, a etiqueta de aprovação, a concorrência, as datas de lançamento e os períodos de exclusividade, entre outras variáveis. Os números da receita para o ano de produção são derivados das vendas líquidas em valores nominais e não são ajustados ao risco ou descontados ao valor cronológico. O desenvolvimento dos produtos farmacêuticos tem riscos inerentes dada a experimentação científica, e há uma série de resultados possíveis quanto a resultados clínicos, segurança, eficácia e rotulagem de produtos. Os resultados clínicos podem não atingir o perfil desejado do produto, e o ambiente competidor, os preços e reembolso podem ter um impacto significante nas previsões de receita comercial. Por sua natureza, as previsões são baseadas em uma multiplicidade de pressupostos, e o desempenho real nos próximos anos podem variar, significativa ou substancialmente, daquele nos pressupostos. As Declarações das ambições financeiras neste anúncio são baseadas nas taxas de câmbio do T1 de 2024; a AstraZeneca não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações com base nos movimentos cambiais futuros.

A fim, entre outras coisas, de utilizar as provisões de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, a AstraZeneca (doravante "o Grupo") presta a seguinte declaração de advertência:

Este documento contém certas declarações prospectivas com relação às operações, ao desempenho e à condição financeira do Grupo, incluindo, entre outras coisas, declarações sobre as receitas, margens, lucros por ação ou outras medidas financeiras ou outras medidas esperadas ou direcionadas (incluindo as Declarações das ambições financeiras descritas neste anúncio). Embora o Grupo acredite que as suas expectativas e metas se baseiem em pressupostos razoáveis e tenha usado as metodologias de previsão habituais utilizadas no setor farmacêutico e as projeções ajustadas ao risco para medicamentos individuais (que levam em conta a probabilidade de sucesso dos ensaios clínicos individuais, com base nos dados do setor para os ensaios clínicos relevantes em um estágio similar de desenvolvimento), quaisquer declarações prospectivas, por sua própria natureza, envolvem riscos e incertezas e podem ser influenciadas por fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles previstos. As declarações prospectivas refletem o conhecimento e as informações disponíveis na data de preparação deste documento, e o Grupo não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas. O Grupo identifica as declarações prospectivas usando as palavras "antecipa", "acredita", "espera", "pretende" e expressões similares em tais declarações. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, alguns dos quais estão além do controle do Grupo, incluem, entre outros:

-- O risco de falha ou atraso na entrega de produtos em fase de desenvolvimento ou lançamento de novos medicamentos;

-- O risco de não cumprir os requerimentos regulatórios ou éticos relacionados ao desenvolvimento ou à aprovação dos medicamentos;

-- O risco de falhas ou atrasos na qualidade ou execução das estratégias comerciais do Grupo;

-- O risco de pressões com relação aos preços, à viabilidade, ao acesso e à concorrência;

-- O risco de não conseguir manter o suprimento de medicamentos de qualidade e em conformidade;

-- O risco de comércio ilegal dos medicamentos do Grupo;

-- O impacto da dependência em produtos e serviços de terceiros;

-- O risco de falhas em tecnologia da informação e segurança cibernética;

-- O risco de falhas nos processos críticos;

-- O risco de não coletar e gerenciar os dados conforme os requerimentos jurídicos e regulatórios e os objetivos estratégicos;

-- O risco de não atrair, desenvolver, engajar e reter mão-de-obra diversa, talentosa e capaz;

-- O risco de não atender às expectativas regulatórias ou éticas relacionadas ao impacto ambiental, incluindo mudança climática;

-- O risco de a segurança e eficácia dos medicamentos comercializados serem questionadas;

-- O risco de resultado adverso de litígio e/ou investigações governamentais;

-- Riscos aos produtos do Grupo relacionados à propriedade intelectual;

-- O risco de não atingir os planos estratégicos ou não atingir as metas ou expectativas;

-- O risco de falhas no controle financeiro ou na ocorrência de fraude;

-- O risco de deterioração inesperada na posição financeira do Grupo;

-- O impacto que os eventos globais e/ou geopolíticos podem ter ou continuar tendo nesses riscos, na habilidade do Grupo de continuar mitigando esses riscos e nas operações, nos resultados financeiros ou na condição financeira do Grupo.

Pode não haver garantias de que as condições para o fechamento da transação proposta com a Fusion serão cumpridas dentro do prazo esperado, ou que se cumpram em absoluto, ou que a "FPI-2265" (Ac225-PSMA I&T) ou qualquer combinação de produtos receberá as aprovações regulatórias necessárias ou tenha sucesso profissional caso aprovada. Pode não haver garantias de que as condições para o fechamento da transação proposta com a Amolyt Pharm serão cumpridas dentro do prazo esperado, ou que se cumpram em absoluto, ou que a eneboparatida ("AZP-3601") receberá as aprovações regulatórias necessárias ou tenha sucesso profissional caso aprovada.

