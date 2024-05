Chama olímpica chega ao tapete vermelho do Festival de Cannes

A jogadora de basquete francesa Iliana Rupert segurou a tocha ao som da conhecida trilha do filme "Carruagens de Fogo" (1981) e de outras músicas do estilo esportivo.

A tocha chegou do porto de Marselha, onde havia desembarcado no início do mês em um veleiro do século XIX que iniciou viagem na Grécia.

Arnaud Assoumani, campeão no salto em distância em Pequim 2008, iniciou o percurso. Assumiram a tocha no revezamento Alexis Hanquinquant, ouro no triatlo em Tóquio em 2021, Nélia Barbosa, vice-campeã da canoagem no Japão, e Marie Patouillet, que ganhou duas medalhas de bronze no paraciclismo em 2021.

Também estiveram presentes no evento Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris, e várias personalidades do esporte francês, como Marie-José Perec (atletismo) e Thierry Rey (judô).

A chama olímpica percorrerá 400 cidades e dezenas de pontos turísticos durante sua viagem de 12 mil quilômetros pela França continental, além de visitar territórios ultramarinos franceses no Caribe, no oceano Índico e no Pacífico.