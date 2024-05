Cansada de turistas, cidade do Japão bloqueia vista para o Monte Fuji

Uma cidade japonesa instalou uma grande barreira de malha em um ponto popular para a visualização do Monte Fuji nesta terça-feira (21), na tentativa de desencorajar um número crescente de turistas que tiram fotos incansavelmente do local.

O local mais famoso do Japão pode ser visto a quilômetros de distância, mas os moradores de Fujikawaguchiko estão fartos do fluxo interminável de visitantes, principalmente estrangeiros, que jogam lixo, invadem propriedades e infringem as regras de trânsito na busca por uma foto para compartilhar nas redes sociais.

Depois de estacionar de maneira ilegal e ignorar a proibição de fumar, os visitantes lotavam a calçada para fotografar a montanha coberta de neve, que se ergue majestosa no céu por trás da loja, criando um contraste fotogênico.