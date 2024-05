Blinken diz que trégua em Gaza ainda é possível, mas medida do TPI 'complica' esforços

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou nesta terça-feira (21) que ainda é possível chegar a um acordo de cessar-fogo em Gaza, mas denunciou que a emissão de mandados prisão para autoridades de Israel ante o Tribunal Penal Internacional (TPI) pode atrasar os esforços.

"Acredito que estivemos muito, muito próximos em algumas ocasiões", disse o chefe da diplomacia americana ao Congresso em Washington, onde destacou os esforços do Catar e do Egito como mediadores para alcançar um cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas.

"Continuamos fazendo isso todos os dias. Acho que ainda há uma possibilidade. Mas é desafiador por uma série de acontecimentos e devo dizer que sim, a decisão extremamente equivocada do procurador do TPI ontem - a vergonhosa equivalência implícita entre o Hamas e os líderes de Israel - penso que apenas complica as perspectivas de alcançar tal acordo", declarou Blinken perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado americano.