Alaba não entra na pré-lista de 29 jogadores da Áustria para Eurocopa

A Áustria não poderá contar com o seu capitão, David Alaba, lesionado e fora da lista de 29 jogadores anunciada nesta terça-feira (21) pelo técnico Ralf Rangnick para a Euro-2024 (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho).

Vítima de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em uma partida do Real Madrid em dezembro, o zagueiro não se recuperou totalmente e por isso vai perder a Eurocopa, mas o capitão austríaco estará presente acompanhando os companheiros na preparação para o torneio europeu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alabala, que também joga como lateral-esquerdo e meia, se juntará à seleção austríaca "em 4 ou 5 de junho", disse Rangnick.