A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência de processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump por pagamentos não declarados à atriz pornô - (até 7 de Junho)

CARACAS (Venezuela) - Oitava rodada de negociações de paz entre governo colombiano e guerrilha ELN - (até 25)

PORTO ALEGRE (Brasil) - Fortes chuvas e fortes enchentes causam mortes no Sul do Brasil - (até 31 de Maio)

(+) PORTO ALEGRE (Brasil) - Desmatamento agrava as enchentes históricas no Rio Grande do Sul - 08H00

CARACAS (Venezuela) - Retomada das negociações de paz entre a Colômbia e o ELN - (até 31 de Julho 2024)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Julho)