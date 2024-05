Vídeo mostra helicóptero de presidente iraniano Ebrahim Raisi após a queda

Equipes de emergência do Irã recuperaram na manhã desta segunda-feira, 20, os corpos do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, do ministro das Relações Exteriores do país e de outros membros da tripulação após um acidente de helicóptero em uma região montanhosa do noroeste do país no domingo, 19.

Além do presidente e do ministro das Relações Exteriores, entre os passageiros do helicóptero estavam o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e três integrantes da tripulação. Três helicópteros transportavam a comitiva presidencial. Dois deles aterrissaram sem problemas em Tabriz, noroeste do Irã, menos o que transportava Raisi.

