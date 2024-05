Venezuela expressa consternação por morte de presidente do Irã

A Venezuela expressou, nesta segunda-feira (20), a sua "profunda consternação" à morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, um aliado essencial para o governo de Nicolás Maduro.

"Estou consternado diante da dura notícia sobre a sensível perda física do Presidente da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi", declarou Maduro em uma mensagem na rede social X.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sentimos muito por ter que nos despedir de uma pessoa exemplar, um líder extraordinário do mundo como é e sempre será o nosso irmão Ebrahim, um excelente ser humano, defensor da soberania do seu povo e amigo incondicional do nosso país", acrescentou o presidente.