Senado denuncia peças feitas com trabalho forçado na China em carros europeus nos EUA

Um relatório do Senado americano acusou, nesta segunda-feira (20), os fabricantes alemães BMW e Volkswagen, o britânico Jaguar Land Rover e o sueco Volvo de terem importado aos Estados Unidos veículos com peças que poderiam ser resultado do trabalho forçado da minoria uigur na China.

No âmbito da lei sobre trabalho forçado dos uigures (UFLPA, na sigla em inglês), que entrou em vigor em 2021, os Estados Unidos proíbem a importação de produtos cuja cadeia de abastecimento esteja em parte ligada ao trabalho forçado desta minoria muçulmana na China.

Nesse sentido, os fabricantes presentes no relatório são acusados de incluir peças produzidas por um fornecedor inscrito em uma lista proibida.