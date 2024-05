Putin conversa ao telefone com presidente interino do Irã após morte de Raisi

O presidente russo, Vladimir Putin, falou nesta segunda-feira, 20, ao telefone com Mohammad Mokhber, o primeiro vice-presidente do Irã que foi nomeado presidente interino do país após a morte do presidente Ebrahim Raisi. Segundo o Kremlin, Putin apresentou as suas condolências ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, a Mokhber e a "todo o povo do Irã", e enfatizou que conhecia e apreciava Raisi "como um parceiro confiável que deu uma contribuição pessoal inestimável para o desenvolvimento de relações amistosas entre a Rússia e Irã".

Os dois líderes "enfatizaram o seu desejo mútuo de reforçar ainda mais consistentemente a cooperação abrangente entre a Rússia e o Irã, para o benefício dos povos dos dois países".

Na União Europeia, o comissário para assuntos estrangeiros, Josep Borrell, também transmitiu pesar pela morte de Raisi.