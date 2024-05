Petróleo fecha em baixa com mercado preocupado com demanda

As cotações do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira (20), com o mercado preocupado com a demanda da commodity.

O preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em julho caiu 0,32% em Londres, a 83,71 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em junho, perdeu outro 0,32%, para 79,80 dólares.

"O prêmio de risco sobre a oferta continua diminuindo", afirmou Daniel Ghali, da TD Securities. Apesar dos sete meses de guerra em Gaza, dos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho e dos ataques recíprocos de Israel e Irã, "não há nenhuma perturbação nos envios" de petróleo, destacou o analista.