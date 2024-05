Petro substitui questionado comandante do Exército colombiano

Petro e o ministro da Defesa colombiano, Iván Velásquez, "nomearam o major-general Luis Emilio Cardozo Santamaría como o novo comandante do Exército", afirmou a pasta em um comunicado.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, substituiu, nesta segunda-feira (20), o comandante do Exército, general Luis Ospina, questionado pelo deterioração da segurança e suspeito de utilizar ilegalmente os serviços de inteligência.

O general foi fortemente criticado pela oposição e por especialistas devido aos constantes ataques de grupos de narcotraficantes e guerrilheiros, como os dissidentes do ELN e das Farc que não aceitaram o acordo de paz de 2016, contra as forças públicas e a população civil.

No comunicado, o governo acrescentou estar confiante "de que a vasta experiência e liderança" do general Cardozo "será fundamental para continuar fortalecendo segurança e a defesa da nação". Ospina enfrentou vários escândalos como comandante do Exército.

Em 2023, a Procuradoria-Geral da Nação, órgão que sanciona funcionários na Colômbia, abriu uma investigação contra o general pelo suposto uso dos serviços de inteligência para fins pessoais.