IRÃ ACIDENTE: Luto no Irã após morte do presidente em acidente de helicóptero

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Procurador do TPI solicita mandados de prisão contra Netanyahu e líderes do Hamas

Vidas para reconstruir e uma cidade a demonstrar sua resiliência. Custos financeiros estimados como faraônicos. A cidade de Porto Alegre corre contra o tempo para evitar novos desastres climáticos, admite à AFP seu prefeito, Sebastião Melo, após as inundações sem precedentes no sul do Brasil.

Deitado em um colchão no chão do maior abrigo de Porto Alegre, Rafael Adriano Peres tem dificuldades para se mexer: ele foi atropelado por um carro nas primeiras horas das históricas enchentes no Rio Grande do Sul e quando saiu do hospital com duas costelas quebradas, sua esposa havia deixado sua casa, alagada.

=== IRÃ ACIDENTE ===

TEERÃ:

Irã inicia período de luto após morte do presidente em acidente de helicóptero

O Irã declarou nesta segunda-feira cinco dias de luto pela morte, em um acidente de helicóptero, do presidente Ebrahim Raisi, 63 anos, um ultraconservador que estava no poder há três anos e que era considerado um dos favoritos para suceder o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do país.

TEERÃ:

Ebrahim Raisi, um presidente iraniano ultraconservador

Sempre de turbante e veste religiosa preta, o presidente Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero, liderava o Irã desde 2021, em um contexto de tensão no cenário internacional e de protestos dentro do seu país.

PARIS:

Reações à morte do presidente iraniano em acidente de helicóptero

Líderes de todo o mundo reagiram nesta segunda-feira (20) à morte, em um acidente de helicóptero, do presidente Ebrahim Raisi, de seu ministro das Relações Exteriores Hossein Amir-Abdollahian e de outras autoridades da República Islâmica.

PARIS:

Diplomacia iraniana deve manter sua linha após a morte de Raisi

A morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero, abre um período de instabilidade para a República Islâmica, mas o mais provável é que a diplomacia mantenha sua linha.

Por Didier LAURAS

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

HAIA:

Procurador do TPI solicita mandados de prisão contra Netanyahu e líderes do Hamas por crimes de guerra

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, anunciou nesta segunda-feira (20) que solicitou a emissão de mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e contra líderes do movimento palestino Hamas, por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

HAIA:

Pontos-chave das ordens de prisão pedidas ao TPI contra dirigentes de Israel e Hamas

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) pediu, nesta segunda-feira, ordens de prisão contra os principais dirigentes de Israel e Hamas por supostos crimes de guerra cometidos durante e depois 7 de outubro.

=== ESPANHA ARGENTINA CRISE ===

MADRI:

Sánchez acusa Milei de não estar 'à altura' e Milei debocha das 'lágrimas socialistas'

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, acusou o presidente argentino, Javier Milei, nesta segunda-feira (20) de não estar "à altura" ao acusar a sua mulher de "corrupta", enquanto o presidente argentino ironizava sobre "a onda de lágrimas socialistas".

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Julgamento de Trump entra em fase final, em meio a suspense sobre seu testemunho

O julgamento do ex-presidente Donald Trump devido aos pagamentos ocultos a uma ex-atriz pornô entra em sua fase final esta semana, em meio ao suspense sobre se ele vai testemunhar, os argumentos finais e a expectativa de um veredicto histórico, com riscos políticos consideráveis.

SANTO DOMINGO:

Presidente dominicano consolida poder após vitória por ampla margem

O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, consolidou seu poder após a reeleição no domingo (19) por ampla margem, que garante um segundo mandato de quatro anos e representa uma aprovação de sua gestão da economia e da política de linha dura em relação à migração haitiana.

SANTO DOMINGO:

Luis Abinader, o presidente dominicano linha-dura com o Haiti

O presidente dominicano, Luis Abinader, assegura que "nunca antes" um antecessor enfrentou uma crise como a que ele vive com o vizinho, Haiti, tomado por gangues. Suas políticas contra a migração haitiana o impulsionaram a uma reeleição confortável no domingo.

Por Barbara AGELVIS

MÉXICO:

Último debate presidencial do México é ofuscado por ataques pessoais

As candidatas à presidência do México participaram no domingo (19) do último debate antes das eleições de 2 de junho, que abordou temas como segurança, migração e relações exteriores, mas no qual os ataques e insultos tiveram destaque.

NOVA IGUAÇU:

No Brasil, um café 100% preto em busca de uma 'reparação histórica'

Raphael Brandão contempla orgulhoso os grãos que saem de seu torrador: seu café de alta qualidade foi produzido por agricultores negros no Brasil, um país onde esse produto ainda está associado aos sofrimentos da escravidão.

(Brasil racismo diversidade agricultura lazer, 710 palavras, já transmitida)

--- EUROPA

LONDRES:

Justiça britânica concede a Julian Assange novo recurso contra extradição aos EUA

A Justiça britânica concedeu, nesta segunda-feira (20), a Julian Assange a possibilidade de apresentar um novo recurso contra sua extradição aos Estados Unidos, país ao qual solicitou garantias sobre o tratamento que seria reservado ao fundador do WikiLeaks.

LONDRES:

Julian Assange, pesadelo dos Estados Unidos e símbolo da liberdade de informação

Julian Assange, detido no Reino Unido há cinco anos e a quem a Justiça britânica concedeu nesta segunda-feira (20) a possibilidade de recorrer contra sua extradição para os Estados Unidos, tornou-se um pesadelo para este país e um símbolo da liberdade de informação para muitos.

LONDRES:

Caso Assange, uma saga judicial de 14 anos

As principais etapas da longa saga judicial protagonizada há 14 anos pelo fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, detido no Reino Unido e que recebeu nesta segunda-feira (20) da Justiça britânica a possibilidade de apresentar um recurso contra sua extradição para os Estados Unidos.

-- ÁSIA

TAIPÉ:

Lai assume a presidência de Taiwan e pede o fim da 'intimidação" chinesa

O até agora vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, assumiu nesta segunda-feira (20) o governo da ilha autônoma e democrática, com um pedido para que a China interrompa a "intimidação" política e militar ao território, que tem a soberania reivindicada por Pequim.

=== ECONOMIA ===

MONTERREY, México:

México espera ser o grande vencedor econômico das tensões EUA-China

Saltam faíscas quando o laser corta uma peça de metal em uma fábrica do México, que se prepara para uma onda de investimentos estrangeiros graças às tensões crescentes entre Estados Unidos e China.

Por Daniel Rook

(México diplomacia comércio eleições manufatura EUA China, Reportagem, 700 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Filme sobre Trump traz a política ao Festival de Cannes

O esperado "filme biográfico" de Donald Trump, a seis meses das eleições dos Estados Unidos, e o novo de David Cronenberg são os dois filmes na corrida pela Palma de Ouro que estrearão no Festival de Cannes nesta segunda-feira.

COLLEGE PARK:

Imagens esquecidas de um cinegrafista do 'Dia D' vêm à tona 80 anos depois

Sentadas uma ao lado da outra, através de um visor antiquado, duas irmãs revisam o filme 35 mm em preto e branco, sussurrando comentários sobre as imagens capturadas por seu pai, o único cinegrafista na praia de Omaha no Dia D.

