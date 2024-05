Novo dispositivo ajuda tetraplégicos a recuperar movimentos de braços e mãos

O que até agora é um experimento limitado pode em breve beneficiar mais pessoas paralisadas no dia a dia, já que cerca de 40 tetraplégicos recuperaram em parte o controle de seus braços e mãos graças à estimulação elétrica de sua medula espinhal.

Segundo as conclusões do estudo publicado nesta segunda-feira (20) na revista Nature Medicine, esses resultados mostram "a segurança e a eficácia" de uma tecnologia que consiste em colocar eletrodos sobre a pele dos pacientes onde sua medula espinhal foi danificada por um acidente.

O ensaio foi realizado em vários lugares do mundo com cerca de 60 pacientes, uma amostra sem precedentes. No total, 40 recuperaram a força e a capacidade de usar seus braços e mãos, após dois meses de terapia com esse dispositivo.