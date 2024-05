Navio que destruiu ponte de Baltimore nos EUA é rebocado para estaleiro

Para mover o gigantesco navio, aproveitou-se a maré alta. Transferir o porta-contêineres supõe facilitar o trânsito no porto, um dos mais ativos dos Estados Unidos.

A operação transcorreu quase dois meses depois do acidente que causou a morte de seis operários que trabalhavam sobre a ponte.

Na manobra, que começou no domingo e durou cerca de 20 horas, participaram cinco rebocadores, segundo um fotógrafo da AFP presente no local. Foi preciso mover o navio de 300 metros de comprimento por quatro quilômetros.

A embarcação denominada "Dali", com bandeira de Singapura, ficou sem energia antes de se chocar contra uma coluna de suporte da ponte Francis Scott Key em 26 de março, provocando seu colapso e matando seis operários da construção que realizavam trabalhos de manutenção no alto da principal via de trânsito.

O acidente obrigou o fechamento do porto, embora os canais temporários tenham permitido algum trânsito para dentro e fora de Baltimore.