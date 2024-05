Morte de dezenas de macacos bugio é investigada no México

As autoridades do México investigam a morte de dezenas de macacos bugio, uma espécie considerada em risco de extinção, e as altas temperaturas são a causa mais provável, informou nesta segunda-feira (20) a Secretaria de Meio Ambiente.

"Até o momento, há diversas hipóteses" sobre o falecimento dos primatas, "como golpes de calor, desidratação, desnutrição e fumigação de plantações com agrotóxicos", disse a pasta em um comunicado.

As mortes aconteceram em Chiapas e Tabasco, estados com florestas no sul do país, onde foram registradas recentemente temperaturas máximas de até 45 graus Celsius, acrescentou a secretaria, que cataloga essa espécie como em "perigo de extinção".