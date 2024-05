Ministra dos Esportes da França pede punição a jogador do Monaco que cobriu logo contra homofobia

"Um comportamento assim deve ser punido com as sanções mais firmes, contra o jogador e contra o clube, que permitiu", explicou Oudéa-Castera nesta segunda-feira (20).

A ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castera, pediu punição ao jogador malinês Mohamed Camara e ao Monaco por ter coberto com um adesivo a logo contra a homofobia estampada na camisa da equipe no jogo contra o Nantes pelo Campeonato Francês.

Durante a 34ª e última rodada do Campeonato Francês, Mohamed Camara, que marcou de pênalti um dos gols da vitória do Monaco sobre o Nantes por 4 a 0, colou uma fita adesiva sobre a logo contra a homofobia que todos os jogadores, treinadores e árbitros usaram no domingo, em uma campanha da LFP contra a discriminação.

O meio-campista também não posou para a foto oficial dos dois times reunidos antes do jogo ao lado do símbolo da luta contra a homofobia.

