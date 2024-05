Julgamento de Trump entra na fase final

O julgamento de Donald Trump por alteração de documentos contabeis para ocultar pagamentos a uma ex-atriz pornô entra na fase final, com as alegações finais marcadas para a próxima semana, e a expectativa de um veredito histórico de considerável impacto político.

Ao abrir a sessão desta segunda-feira, o juiz Juan Merchan indicou que seu objetivo é terminar a avaliação do caso nesta semana, para que já possa passar às alegações finais na próxima semana.

Antes do início do julgamento, em 15 de abril, o bilionário garantiu que testemunharia para "dizer a verdade".

Os 12 membros do júri devem avaliar se, para além de qualquer dúvida razoável, Trump é culpado por falsificar 34 documentos contábeis, para disfarçar como despesas legais o pagamento de 130 mil dólares (R$ 665 mil na cotação atual) à ex-atriz pornô Stormy Daniels na reta final das eleições de 2016, quando o republicano derrotou a democrata Hillary Clinton.

Um veredito de culpa exige unanimidade do júri. Se for esse o caso, o juiz deverá posteriormente fixar a pena, que poderá ser de prisão.

Uma condenação criminal seria um acontecimento histórico nos Estados Unidos e um terremoto político em plena campanha presidencial para as eleições de novembro.

- 19 testemunhas -

Além do caso de Nova York, Trump foi acusado em Washington e na Geórgia de tentar anular os resultados das eleições de 2020 e de permanecer documentos confidenciais ao deixar a Casa Branca em 2021, embora este julgamento tenha sido adiado indefinidamente.

O tribunal de Manhattan retoma o caso Stormy Daniels nesta segunda-feira, quando a principal testemunha do julgamento volta a depor: o ex-advogado pessoal e confidente de Trump, Michael Cohen, que incriminou diretamente o seu antigo chefe.

Cohen afirmou que Trump aprovou o pagamento de US$ 130 mil a Daniels para comprar seu silêncio sobre um relacionamento sexual que ela afirma ter tido em 2006 com o magnata, quando ele já era casado com sua atual esposa, Melania.