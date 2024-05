Helicóptero com presidente do Irã e seu chanceler cai em região remota

O porta-voz do governo iraniano, Ali Bahadori-Jahromi, disse, às 20h (hora local, 13h30 de Brasília), aproximadamente cinco horas após o acidente, que não havia notícias sobre o status dos passageiros, dada a localização remota do local e o clima severo.

Drones, cães e equipes de busca e resgate foram usados ontem para tentar localizar o helicóptero sem sucesso, já que a neblina e o mau tempo dificultavam o trabalho, segundo o ministro do Interior, Ahmad Vahidi. A bordo do helicóptero estava também o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, segundo a TV estatal.

Um helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e seu chanceler caiu neste domingo, 19, em uma parte remota do país, segundo a mídia estatal iraniana, provocando uma operação massiva de busca e resgate do segundo nome mais poderoso na estrutura política da república islâmica. A causa do acidente não foi imediatamente esclarecida.

Em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado disse que o governo estava acompanhando de perto as atualizações sobre o que chamou de "um possível pouso forçado" do helicóptero.

O vice-presidente Mohsen Mansouri e outras autoridades se dirigiram para Tabriz, a maior cidade do noroeste do Irã, que fica a cerca de 160 km de onde o helicóptero aparentemente caiu, relatou a TV estatal. Os ministros iranianos do Petróleo, de Estradas e de Energia também foram para a área de busca. Vahidi estava coordenando as operações de Tabriz.

O líder supremo da teocracia xiita, Ali Khamenei, falou sobre o incidente pela primeira vez no fim do dia. "Todos devem orar pela saúde desses servidores. O povo do Irã não deve ficar ansioso ou preocupado", declarou, de acordo com a TV estatal. "Nenhuma interrupção ocorrerá nos assuntos do país."

O acidente acontece em um momento que o país apoia milícias armadas em toda a região, que estão atacando Israel e os aliados dos EUA. Na semana passada, altos funcionários dos EUA e do Irã mantiveram conversas em Omã sobre tensões regionais e o programa nuclear iraniano, de acordo com pessoas familiarizadas com as reuniões.

Por anos, o Irã teve de contar com aeronaves e equipamentos antigos devido às sanções do Ocidente sobre a venda de aviões e peças de reposição para o país.

Equipes de resgate foram enviadas para as proximidades do local do acidente, que ocorreu na floresta montanhosa de Arasbaran, no extremo noroeste do país, próximo da fronteira do Irã com o Azerbaijão, de acordo com a Sociedade do Crescente Vermelho.

Pir-Hossein Koulivand, chefe do Crescente Vermelho do Irã, disse à TV estatal que 40 equipes de resposta rápida de várias províncias estavam procurando a pé porque a área é muito montanhosa. A TV estatal mostrou imagens da área coberta por uma neblina espessa. Até ontem à noite, as equipes de resgate ainda não haviam chegado ao local do acidente.

O presidente estava viajando para Tabriz após inaugurar a abertura de uma barragem com o líder do Azerbaijão, Ilham Aliyev, na fronteira compartilhada dos dois países.