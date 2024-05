Governo Lula lamenta morte de presidente do Irã em acidente aéreo

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, nesta segunda-feira, 20, a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, que faleceu no domingo, 19, em decorrência de um acidente de helicóptero. Em nota divulgada nesta manhã, a gestão brasileira diz ter recebido "com profunda consternação" a notícia da morte, e se solidarizou com o povo iraniano pelas "irreparáveis perdas".

"O governo brasileiro recebeu, com profunda consternação, as notícias das mortes do presidente da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi, do chanceler Hossein Amir Abdollahian e de outras autoridades do país, em decorrência de queda de helicóptero ocorrida ontem (domingo), dia 19, no interior do país", diz nota divulgada pelo Palácio Itamaraty nesta manhã.

"O governo brasileiro estende aos familiares do Presidente Raisi, do Chanceler Abdollahian e das demais vítimas, e ao governo e povo iranianos os mais sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas irreparáveis perdas", complementa a nota.