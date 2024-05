'Exigimos respostas': multidão marcha por desaparecidos da ditadura no Uruguai

Dezenas de milhares de pessoas marcharam nesta segunda-feira (20) no Uruguai para exigir verdade e justiça para os desaparecidos durante a ditadura (1973-1985), um clamor ao qual se somaram, nas redes sociais, personalidades como o jogador de futebol Luis Suárez. Atrás de uma faixa com os dizeres "Eles sabem onde estão! Exigimos respostas. Terrorismo de Estado nunca mais!", a 29ª Marcha do Silêncio percorreu cerca de 20 quadras do centro de Montevidéu, em um ato que foi replicado em várias cidades do país. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesta noite fria, não havia bandeiras nem símbolos partidários, apenas cartazes com fotos dos quase 200 desaparecidos. O silêncio absoluto foi rompido quando os nomes de todos eles foram lidos seguidos da exclamação "Presente!", antes que a manifestação se encerrasse com o hino nacional.

Registros oficiais contabilizam 197 pessoas desaparecidas por ações atribuídas ao Estado uruguaio entre 1968 e 1985, período que inclui a ditadura civil-militar, a grande maioria delas detida na Argentina no contexto do Plano Condor de colaboração entre os regimes vizinhos. "As Forças Armadas, que sequestraram, torturaram, assassinaram e sumiram com nossos familiares, sabem muito bem o que fizeram com eles e elas", disse Alba González, porta-voz da associação de Mães e Familiares de Uruguaios Detidos Desaparecidos, ao convocar a mobilização. "Contudo, sustentados por algum ódio incompreensível, insistem em manter a verdade sequestrada", acrescentou a mãe de Rafael Lezama González, desaparecido em Buenos Aires em outubro de 1976, exigindo "vontade política" para finalmente saber o paradeiro de seus entes queridos.