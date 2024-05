EUA lamentam morte de presidente do Irã e dizem apoiar luta por liberdades do povo do país

O Departamento de Estado americano divulgou nota nesta segunda, 20, no qual envia as "condolências oficiais" dos Estados Unidos pela morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, do ministro das Relações Exteriores, Amir-Abdollahian, e outros membros da delegação deles em um acidente de helicóptero no noroeste do Irã.

"Enquanto o Irã seleciona um novo presidente, reafirmamos nosso apoio ao povo iraniano e à luta dele por direitos humanos e liberdades fundamentais", afirma o breve comunicado.