Espanha: Sánchez diz que Milei não fala em nome do povo argentino e vê retrocesso reacionário

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, reagiu no X (ex-Twitter) após ser alvo de ataque do presidente da Argentina, Javier Milei, que qualificou a mulher do líder espanhol como "corrupta" durante evento em Madri, no domingo. Segundo Sánchez, os dois países são irmãos e entre governos "os afetos são livres, mas o respeito é irrenunciável".

"Quem falou ontem não fez isso em nome do grande povo argentino", afirmou o premiê espanhol. Ele disse ainda que atua para defender as instituições espanholas dos "insultos e difamações de líderes estrangeiros", e acrescenta que, para além da ideologia, está a educação e o patriotismo. A Espanha convocou sua embaixadora em Buenos Aires, uma sinalização de protesto diplomático.

Em outra postagem na mesma rede, Sánchez disse que reitera seu pedido ao mundo empresarial para defender a democracia e os valores humanistas. "Defendamos nossa democracia, nosso modelo de bem-estar, a justiça social que a Europa encarna", afirmou. "Defendamos um modelo de sucesso como o da Espanha, frente ao retrocesso dos reacionários", acrescentou.