Comunicado do Business Wire :Kirin Holdings Company, Limited

A Kirin Holdings Company, Limited (Kirin) lançará, como um novo negócio no setor de Ciências da Saúde (negócios de Ciências da Saúde), uma oferta limitada de 200 unidades da Colher Elétrica de Sal, que realça o sabor salgado e o umami (glutamato monossódico) com o poder da eletricidade de alimentos com baixo teor de sódio, na segunda-feira, 20 de maio de 2024, em sua loja on-line oficial (https://electricsalt.shop.kirin.co.jp/). Além disso, um número limitado de unidades estará disponível nas lojas Hands Inc. a partir de junho. Este dispositivo em formato de utensílio de mesa é equipado com tecnologia que realça em aproximadamente 1,5 vezes o sabor salgado que se percebe durante a ingestão de alimentos com baixo teor de sódio*2,3. A tecnologia foi desenvolvida por meio de pesquisa conjunta com o Laboratório Dr. Homei Miyashita da Meiji University do Department of Frontier Media Science, School of Interdisciplinary Mathematical Sciences (Laboratório Miyashita). Por meio deste dispositivo, pretendemos formar uma sociedade na qual as pessoas possam aprimorar o seu estilo de vida de uma maneira deliciosa. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240519807231/pt/ Target and current levels of salt intake (g/day) (Graphic: Business Wire)

-0- *T 1. 3ª Neurostimulation Interface Research Meeting. Março de 2023 "Influence on umami taste of the electric taste waveform that intensifies the saltiness of low-sodium foods" 2. Comunicado à imprensa da KIRIN em 11 de abril de 2022 https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/0411_01.html3. Alterar o valor de avaliação quanto à intensidade da salinidade em uma amostra que imita a comida comum e uma amostra com 30% menos sal. Testada usando pauzinhos equipados com tecnologia Electric Salt (corrente 0,1 ~ 0,5 mA). Trinta e um homens e mulheres com idade entre 40 e 65 anos que estão/estavam atualmente ou reduziram o sal no passado foram questionados sobre a intensidade da salinidade que percebiam ao comer o alimento de teste, e 29 dos 31 entrevistados responderam que a salinidade havia aumentado. *T O problema de "ingestão excessiva de sal" entre os japoneses e a insatisfação com o sabor dos alimentos com baixo teor de sódioA ingestão diária de sal dos japoneses com 20 anos e acima é de 10,1 g *4, o que é muito superior à ingestão de sal recomendada de 5,0 g da Organização Mundial de Saúde (OMS)*5. Além disso, a ingestão de sal não atingiu a meta do "Healthy Japan 21 (segundo estágio)"*6 para todas as faixas etárias acima de 20 anos, tanto entre homens quanto entre mulheres *7. A meta será reduzida ainda mais na 3ª etapa, tornando a "ingestão excessiva de sal" a questão nutricional mais importante para o povo japonês, de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Em nossa pesquisa por meio de questionário, com pessoas que atualmente seguem uma dieta com baixo teor de sódio ou que têm a intenção de fazer isso *8, aproximadamente 60% dos entrevistados sentiram que existem problemas em relação aos alimentos com baixo teor de sódio e, entre estas pessoas, 80% estavam insatisfeitas com o sabor. Se for possível continuar as dietas com baixo teor de sódio de maneira mais saborosa, isso poderá levar a uma melhora nas questões nutricionais. -0- *T 4. Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar 2019 5. Diretrizes da OMS 2012 6. Iniciativa de Estratégia Ambiental Alimentar do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar https://sustainable-nutrition.mhlw.go.jp/contents/sodium7. Política básica do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência para a Promoção Integral da Saúde Popular https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkounippon21_00006.html8. Público-alvo: homens e mulheres com idades entre 40 e 79 anos que vivem na área metropolitana de Tóquio (N=4.411) Formato: pesquisa na Web Aproximadamente 47% de todos os entrevistados estão seguindo uma dieta com baixo teor de sódio ou pretendem fazer isso. *T

"Colher elétrica de sal" trata das questões sociais e necessidades do consumidor"Colher elétrica de sal" é um tipo de utensílio de mesa, desenvolvido com base no conceito de "uma vida com comida deliciosa para todas as pessoas para abordar questões sociais e necessidades dos consumidores por sabor de alimentos com baixo teor de sódio". Em nossa pesquisa*9, os entrevistados que tentaram diminuir o consumo de sal classificaram o macarrão lámen (ramen) em primeiro lugar e a sopa de missô em segundo como os "alimentos que gostariam de comer com um sabor forte em vez de sabor insípido. Isto indica que há necessidade de se comer o lámen com um sabor forte como uma "recompensa" por se absterem de comer esse prato devido aos esforços para reduzir a ingestão de sal, assim como da necessidade de desfrutarem alimentos que são consumidos diariamente, como "sopa", de uma forma deliciosa. Direcionado para a comercialização do Electric Salt (sal elétrico), continuamos a desenvolver utensílios de mesa, como pauzinhos e tigelas, mas decidimos desenvolver e comercializar primeiro uma "colher", considerando-se as características técnicas e as refeições para as quais as necessidades do consumidor são elevadas. -0- *T 9. Período da pesquisa Kirin: janeiro de 2022 Meta: 120 homens e mulheres com idades entre 30 e 69 anos que estão tentando reduzir a ingestão de sal Formato: pesquisa CLT, são permitidas múltiplas respostas. Comunicado de imprensa sobre os resultados desta pesquisa (segunda-feira, 11 de abril de 2022) https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/0411_01.html*T -0- *T Visão geral do produto, método de vendas e comentários do desenvolvedor Produto Nome do produto Colher elétrica de sal Dimensões Aprox. L 250 x P 38 x A 25 (mm) Peso Aprox. 60 g (excluindo baterias) Fonte de alimentação Bateria de lítio 3V (CR2) Preço 19.800 ienes (imposto incluído) Características Uma corrente elétrica fraca é passada da ponta da colher para o alimento para realçar o sabor da refeição*, incluindo o sabor salgado e do umami. Aprimoramos a tecnologia para que a colher possa ser usada naturalmente na mesa de jantar e projetamos o aparelho com foco na facilidade de uso e durabilidade. * Existem diferenças individuais na experiência. Além disso, a sensação pode variar dependendo do prato. Como usar Ligue a alimentação usando o interruptor no cabo da colher, selecione a intensidade desejada (4 níveis) e use a colher como faria com uma colher normal. Detalhes https://electricsalt.shop.kirin.co.jp/electricsalt-spoon/product/ES-S001/ * Existem certas condições sob as quais este produto não pode ser utilizado (por exemplo, menores e pessoas equipadas com marca-passo ou outro dispositivo médico elétrico). Verifique as "Precauções de Segurança" na loja on-line oficial ou na caixa do produto. Recomendação Pode ser usada em sopas com vários ingredientes, curry, arroz frito, alimentos em tigelas), comida em tigela, macarrão lámen e outras refeições em geral. Método de vendas1. Loja oficial on-line (https://electricsalt.shop.kirin.co.jp/ ) Volume inicial de vendas 200 unidades (planejado) * Inscreva-se na página de compra do produto na loja oficial on-line. * Se o número de pedidos ultrapassar o número de unidades a serem vendidas, as vendas serão realizadas por sorteio. Período de inscrição Segunda-feira, 20 de maio de 2024 - domingo, 2 de junho de 2024 * No caso de vendas por sorteio, todos os inscritos serão notificados na quinta-feira, 6 de junho. Programação de envio Meados de junho de 2024 * As vendas estão programadas para continuar depois de junho. Iremos anunciar na loja on-line oficial do Electric Salt no devido tempo. 2. Hands Inc Início das vendas Junho de 2024 (planejado) * Para obter mais informações, consulte o site/comunicado à imprensa da Hands Inc. (URL: https://shinjuku.hands.net/item/7f/7f-14.html) Comentários do desenvolvedorDivisão de Negócios de Ciências da Saúde Ai SATO, Novo Grupo de NegóciosAs pessoas tentando reduzir a ingestão de sal afirmam frequentemente: "Entendo a importância de se reduzir a ingestão de sal, mas é muito difícil para mim continuar a fazer isso". Isto nos levou a iniciar a pesquisa e desenvolvimento do sal elétrico em 2019, o que finalmente levou à comercialização do produto após mais de 5 anos. Espero que as pessoas que têm dificuldade em iniciar ou continuar a redução de sal utilizem o sal elétrico como uma ferramenta para desfrutar de várias tipos de refeições e enriquecer sua vida alimentar. *T Desenvolvimento futuro do "Electric Salt (sal elétrico)"A Kirin continuará a propor o desenvolvimento de utensílios de mesa além das colheres e cardápios de alimentos com baixo teor de sódio, e vamos trabalhar com empresas e governos locais para ampliar o uso do Electric Salt (sal elétrico) e seu mercado. O objetivo do Electric Salt (sal elétrico) é fornecer serviços que permitam aos consumidores desfrutarem de alimentos saudáveis, deliciosos e agradáveis e construírem uma sociedade saudável e feliz. Sobre a Kirin Holdings(negócios de alimentos e bebidas), domínio farmacêutico (negócios farmacêuticos) e domínio de Ciências da Saúde (negócios de Ciências da Saúde), tanto no Japão quanto no mundo inteiro. A Kirin Holdings pode rastrear suas raízes na Japan Brewery que foi estabelecida em 1885. A Japan Brewery tornou-se Kirin Brewery em 1907. Desde então, a empresa expandiu os seus negócios tendo a fermentação e a biotecnologia como principais tecnologias, além de ter entrado no setor farmacêutico na década de 1980, que continuam a ser centros de crescimento global. Em 2007, a Kirin Holdings foi estabelecida como uma empresa holding pura e encontra-se atualmente focada em aumentar seu domínio em Ciências da Saúde. Sob a Visão do Kirin Group 2027 (KV 2027), um plano de gestão de longo prazo lançado em 2019, o Kirin Group tem o objetivo de se tornar "um líder global em CVC*, criando valor no nosso mundo desde o setor de Alimentos e Bebidas até o setor Farmacêutico". No futuro, o Kirin Group continuará a aproveitar seus pontos positivos para criar valor social e econômico por meio de seus negócios com a meta de alcançar o crescimento sustentável em valor corporativo. *: Criando valor compartilhado. Valor acrescentado combinado para os consumidores e para a sociedade em geral. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

