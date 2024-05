Comunicado do Business Wire :Hithium

A fabricante de baterias estacionárias Hithium e a Maxxen, uma subsidiária 100% da Kontek Energy, que possui 30 anos de experiência no setor de energia, anunciaram sua parceria estratégica exclusiva no lançamento desta cooperação na Turquia, no dia 17 de maio de 2024, em Istambul, Turquia. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240520562252/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Hithium - exclusive strategic partnership with Maxxen in Türkiye (Photo: Business Wire)

Hithium e Maxxen uniram forças em um acordo de parceria estratégica exclusiva no campo do armazenamento de energia para o sistema de armazenamento de energia em baterias e os direitos de marca da Hithium. Isso resultará na criação de sistemas de energia mais sustentáveis global e localmente. Como GM da Hithium na região do Oriente Médio e Líder da Central de Entregas Global, Sean Sun comentou: "é muito promissor cooperar com a Maxxen para contribuir com a transição energética de ambas as partes na Turquia. Esse relacionamento fortalecerá nossa competitividade no mercado e juntos nos dedicaremos às necessidades de uma solução de armazenamento de energia acessível, confiável e flexível". Como CEO da Maxxen & Kontek, Tolga Murat Özdemir comentou: "nós, da Maxxen, acreditamos que cooperar com a Hithium, uma das principais fabricantes de sistemas BESS no mundo, focada apenas em armazenamento de energia estacionária, ajudará a criar uma sinergia para expandir os negócios das duas empresas na região, não apenas estando mais próximos dos projetos para fornecer entregas mais rápidas e melhores serviços pós-venda com qualidade e processos de fabricação excepcionais, mas ao mesmo tempo usando as capacidades da Maxxen em soluções digitais contributivas, também ajudará a desenvolver soluções completas derivadas de valor agregado para os mercados relacionados".

Essa parceria entre Hithium e Maxxen representa um passo importante em direção a um futuro mais limpo. O objetivo é desempenhar um papel fundamental em fazer a diferença no setor de armazenamento de energia, estabelecendo uma unidade de produção de sistemas de armazenamento de energia em baterias na Turquia. Nos termos do acordo, as duas empresas concordaram em se empenhar para desenvolver inovações revolucionárias no campo da energia sustentável. A Hithium e a Maxxen estão comprometidas em contribuir para a transição energética mundial, acelerando a expansão das tecnologias de armazenamento de energia em baterias para públicos mais amplos. Sobre a Hithium Fundada em 2019, a Hithium é uma fabricante líder de produtos de armazenamento de energia estacionária de alta qualidade para aplicações em escala de serviços públicos, bem como comerciais e industriais. Com quatro centros de P&D distintos e diversas instalações de produção "inteligentes", as inovações da Hithium incluem melhorias revolucionárias na segurança de suas baterias de íons de lítio, além de aumentos na vida útil. Com décadas de experiência acumulada no campo entre seus fundadores e executivos seniores, a Hithium aproveita sua especialização em BESS para oferecer aos parceiros e clientes avanços únicos na área de armazenamento de energia. A empresa tem sede em Xiamen, China, com unidades em Shenzhen, Chongqing, Munique, Dubai, Nova York e Califórnia. A Hithium já entregou mais de 20 GWh de produtos BESS até o momento. Sobre a Maxxen A Maxxen, subsidiária 100% da Kontek Enerji, tem como objetivo fornecer soluções para o uso mais sustentável e eficiente da energia no campo das tecnologias de armazenamento de energia em baterias. O objetivo da Maxxen é moldar o futuro do setor de energia armazenando o excesso de energia produzida para equilibrar os problemas de estabilização que podem surgir à medida que a participação de fontes renováveis intermitentes na produção total de eletricidade aumenta, fornecendo essa energia armazenada à rede quando necessário e utilizando energia renovável de forma eficiente. Nesse contexto, ela tem como meta produzir contêineres de armazenamento de energia a partir de células LFP (fosfato de ferro e lítio), a tecnologia mais amplamente utilizada em sistemas de armazenamento de energia, conhecida como ESS.

A Maxxen oferecerá inovação e valor agregado ao setor com tecnologias de armazenamento de energia em baterias, com a garantia de qualidade da Kontek Energy. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.