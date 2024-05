Comunicado do Business Wire :Eaton

Eaton engineer performs tests on a fuse for electrified commercial vehicles. (Photo: Business Wire)

A Eaton, empresa de gerenciamento inteligente de energia, anunciou hoje que está oferecendo um portfólio de fusíveis para veículos comerciais eletrificados (VEs). Os fusíveis da série Eaton Bussmann conseguem suportar até 1.400 amperes e 900 volts, podendo ser adaptados às especificações do cliente. A Eaton pode aumentar a capacidade de corrente por meio de modificações no projeto ou da ligação em paralelo de vários fusíveis. Os fusíveis estarão em exposição no estande da Eaton na maior feira de tecnologia avançada para veículos comerciais, ACT Expo, realizada de 20 a 23 de maio em Las Vegas, Nevada.

A Eaton tem uma posição única no mercado, com mais de 100 anos de experiência nos setores elétrico e de veículos. A Eaton aproveitou sua forte compreensão dos sistemas e da dinâmica dos veículos e sua experiência em sistemas elétricos para desenvolver fusíveis que podem ser adaptados às especificações do cliente no crescente espaço dos veículos comerciais eletrificados.

"Adaptamos nossos fusíveis para que sejam a solução ideal para veículos comerciais eletrificados, que exigem mais potência do que os VEs de passageiros", disse Kimberley Wakelin, gerente de engenharia de proteção de VEs da Eaton. "Os veículos eletrificados são impulsionados por motores elétricos, que são cíclicos e precisam funcionar em ambientes adversos. Isso significa que os fusíveis devem ser capazes de lidar com essas condições e com as vibrações do veículo. Nossos inovadores fusíveis da série Bussmann resolvem esse desafio, acompanhando os níveis de adversidade e vibração."

A Eaton faz parcerias no início do processo de desenvolvimento de veículos com OEMs globais para desenvolver soluções personalizadas de fusíveis para veículos comerciais eletrificados. Uma vez desenvolvido, a Eaton simula o sistema para garantir sua longevidade.

Conforme anunciado recentemente, a Eaton está expandindo a sua capacidade de produção de fusíveis com a inauguração de uma nova fábrica de montagem de última geração.

Saiba mais sobre a linha de fusíveis para veículos eletrificados comerciais.

A Eaton é uma empresa de gerenciamento inteligente de energia dedicada a proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas em todos os lugares. Fabricamos produtos para os mercados de data center, serviços de utilidade pública, industrial, comercial, construção de máquinas, residencial, aeroespacial e mobilidade. Somos impulsionados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia ? hoje e no futuro. Ao capitalizar as tendências globais de crescimento da eletrificação e da digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para fontes de energia renováveis, ajudando a resolver os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e construindo uma sociedade mais sustentável para as pessoas de hoje e para as gerações futuras.

A Eaton foi fundada em 1911 e está listada na Bolsa de Valores de Nova York há mais de um século. Em 2023, comunicamos receitas de US$ 23,2 bilhões e atendemos clientes em mais de 160 países. Para mais informações, acesse http://www.eaton.com. Siga-nos no LinkedIn.

