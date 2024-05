Borrell 'toma nota' sobre ordens de prisão do TPI contra Netanyahu e líderes do Hamas

"Tomo nota da decisão do procurador" do TPI, Karim Khan, afirmou o diplomata espanhol na rede social X.

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse nesta segunda-feira (20) que "tomou nota" da decisão do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) de solicitar mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e três dirigentes do movimento islamista palestino Hamas.

"Todos os Estados que ratificaram os estatutos do TPI devem aplicar as decisões da Corte", sublinhou Borrell.

O procurador da Corte anunciou nesta segunda-feira que requisitou ordens de prisão contra Netanyahu e três líderes do Hamas por supostos crimes de guerra e contra a humanidade.

O pedido também afeta Mohamed Al Masri, mais conhecido como "al Deif", chefe das Brigadas Ezzedine Al Qassam, o braço militar do Hamas, e Ismail Haniyeh, líder do gabinete político do movimento palestino que vive no Catar.

