Verstappen resiste a Norris e vence GP da Emilia-Romagna

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, a sua quinta vitória em sete corridas realizadas, aumentando a sua liderança no Mundial de Fórmula 1, neste domingo (19) no circuito de Ímola, na Itália, em que resistiu ao assédio do britânico Lando Norris (McLaren).

Norris terminou em segundo e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio.

O quarto lugar ficou com Oscar Piastri (McLaren) e o quinto com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari).