República Democrática do Congo afirma ter evitado 'tentativa de golpe de Estado'

A situação em Kinshasa estava calma na manhã deste domingo, segundo jornalistas da AFP.

O anúncio foi feito pouco depois de um ataque à residência do ministro da Economia, Vital Kamerhe, no bairro de Gombe, perto do Palácio da Nação onde ficam os gabinetes do presidente Félix Thsisekedi.

Houve "um ataque armado" nesta manhã na casa do ministro da Economia, escreveu no X o embaixador japonês em Kinshasa, Hidetoshi Ogawa.