Bombardeios russos causaram pelo menos dez mortos, neste domingo (19), na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, informaram as autoridades dessa região que enfrenta uma nova grande ofensiva de Moscou.

O Exército israelense intensificou seus bombardeios na Faixa de Gaza neste domingo (19), em um dia em que um conselheiro de Segurança americano está em Israel para falar do conflito no território palestino.

=== IRÃ ACIDENTE ===

Irã inicia buscas por helicóptero do presidente Raisi após 'acidente' (imprensa)

O Irã iniciou neste domingo (19) uma operação de resgate no noroeste do país para encontrar um helicóptero no qual viajava o presidente Ebrahim Raisi e que sofreu um "acidente", anunciou a imprensa estatal.

(Irã acidente helicóptero, 462 palavras, já transmitida)

=== BRASIL CLIMA ENCHENTES ===

'Não sei como será amanhã': a incerteza dos desalojados pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Sobre um colchão no chão do maior abrigo de Porto Alegre, Rafael Adriano Peres movimenta-se com dificuldade: foi atropelado por um carro nas primeiras horas das históricas enchentes no Rio Grande do Sul. Quando saiu do hospital com duas costelas quebradas, sua esposa já havia deixado sua casa, que estava inundada.

(Brasil clima enchentes sul, 558 palavras, já transmitida)

FOTOS VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SANTO DOMINGO:

República Dominicana elege presidente com Haiti como pano de fundo

A República Dominicana elege seu próximo chefe de Estado neste domingo (19), com o atual presidente, Luis Abinader, favorito para um segundo mandato de quatro anos devido à recuperação da economia e suas duras políticas em relação ao vizinho Haiti.

(República Dominicana Haiti eleições, 451 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Blue Origin leva passageiros ao espaço após dois anos de pausa

A empresa espacial Blue Origin levou passageiros à última fronteira pela primeira vez em quase dois anos com um lançamento neste domingo (19) que reacendeu a concorrência no mercado de turismo espacial após uma pausa em suas operações tripuladas.

-- EUROPA

MADRI:

Aclamado pela extrema direita espanhola, Milei pede união contra o socialismo

O presidente argentino, Javier Milei, pediu neste domingo união aos ultranacionalistas europeus para fazer frente ao "socialismo", em um ato em Madri que confirmou seu status de estrela entre este público.

(Espanha Argentina diplomacia política eleições, 500 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

CANNES:

'A Queda do Céu', uma celebração da vida dos yanomamis em Cannes

Os brasileiros Eryk Rocha e Gabriela Carneiro apresentaram, neste domingo (19), seu documentário "A Queda do Céu", que aborda a cosmologia yanomami e serve de alerta para a humanidade diante das ameaças sobre a Amazônia.

(França Brasil cinema Cannes2024 , 413 palavras - já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- AUTOMOBILISMO

Acompanhamento do GP da Emilia-Romagna de F1

-- TÊNIS

Acompanhamento da final do ATP 1000 de Roma

