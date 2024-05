Nove morrem em dois atentados contra candidatos a Prefeituras no México

Nove pessoas morreram em dois ataques contra candidatos a Prefeituras no estado mexicano de Chiapas (sul), informou neste domingo o Ministério Público da região assolada pelo crime organizado.

Os dois candidatos sobreviveram, um deles ficou ferido, aos ataques na noite de sábado e na madrugada de domingo nos municípios de Villa Corzo e Mapastepec, informou o MP em comunicados.

A instituição anunciou inicialmente três mortes em Villa Corzo, mas confirmou no domingo que um dos feridos morreu no hospital. As outras mortes ocorreram em Mapastepec.