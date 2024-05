Novas enchentes causam mais 66 mortes no Afeganistão

Outras 66 pessoas morreram devido às inundações na província de Faryab, no norte do Afeganistão, país atingido há semanas por fortes chuvas, anunciou neste domingo um porta-voz do governo local.

As fortes chuvas de sábado à noite em muitos distritos de Faryab "causaram a morte de 66 pessoas", disse Asmatullah Muradi em um vídeo.

"Cinco pessoas ficaram feridas, oito estão desaparecidas e mais de 1.500 casas foram danificadas", acrescentou o porta-voz.